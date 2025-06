Vibo Valentia, Teresa Esposito nuova segretaria provinciale del Pd. «Lavoriamo insieme»

la nomina

VIBO VALENTIA «Non posso non esprimere la mia grande gioia, ormai a scrutinio quasi completato, per l’elezione alla carica di segretaria Provinciale del partito democratico». Con queste parole Teresa Esposito ufficializza la sua nomina a segretaria provinciale del Pd di Vibo Valentia, dopo essersi imposta su Giuseppe Pizzonia, sindaco di Francavilla Angitola e candidato avversario. Esposito succede a Enzo Insardà, che era diventato segretario ad interim dopo le dimissioni di Giovanni Di Bartolo. Si apre un nuovo capitolo per il Pd vibonese, dopo un periodo travagliato a livello provinciale. «Per una donna che ha sempre profuso il proprio impegno nel partito è motivo di grande orgoglio essere la prima donna ad occupare tale ruolo. Un grande e sincero ringraziamento a chi a sostenuto la mia candidatura, al consigliere Mammoliti, a Luigi Tassone, che hanno palesato il loro forte radicamento territoriale, al sindaco Romeo ed a figure storiche come Antonio Iannello che, ancora una volta, hanno dimostrato un simbiotico attaccamento al nostro partito. Un vero, sincero, grazie a Giuseppe Pizzonia che ha saputo affrontare questa sfida congressuale con serenità, sempre con spirito costruttivo, a lui va il mio più grande invito alla collaborazione, a partire da oggi, nell’interesse e nella costruzione del partito sui territori. Avevo detto che dal giorno dopo si lavora tutti insieme, fianco a fianco e oggi ne sono ancora più convinta. Il ringraziamento più grande va a tutte le compagne ed i compagni che, quotidianamente, si spendono nei comuni del territorio per tenere vivo un presidio democratico che merita di essere tutelato, ai nostri amministratori e a tutti quelli che si sono spesi per dare vita a questo bel congresso, costituendo e presidiando i seggi. Grazie al segretario uscente Enzo Insardà, che con senso e spirito di militanza è sempre stato il primo scudo a tutela del partito, sempre e comunque. Dedico infine questa mia vittoria a Giovanni Puccio storica figura che ha lasciato la sua eredità di militante leale e resiliente e che ha fatto del Pd la sua vita. Da domani tutti a lavoro, sulla linea tracciata dal segretario Nicola Irto. Viva il partito democratico».

