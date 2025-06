A Crotone un anfiteatro all’aperto nel cuore della città

l’opera

CROTONE Mentre il nuovo teatro comunale “Vincenzo Scaramuzza”, dopo la sua inaugurazione, sta già ospitando eventi ed altri si prepara ad ospitare nel corso della stagione autunnale ed invernale, l’amministrazione sta completando l’iter per quello che diventerà un vero e proprio anfiteatro all’aperto nell’area prospiciente allo stesso. È stato infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera che prevede un finanziamento di circa 586.000 euro. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Il progetto prevede di trasformare la piazza esistente alle spalle del teatro comunale in un anfiteatro all’aperto caratterizzato da un innovativo gioco di forme circolari concentriche. Questa scelta progettuale, che si discosta dai canoni tradizionali, mira a conferire all’opera un carattere distintivo ed a creare uno spazio dinamico e coinvolgente.

L’intervento di riqualificazione interessa l’area compresa tra Via A. Tedeschi, Via A. Daniele e Via E. Scalfaro. La piazza a forma di anfiteatro si sviluppa in armonia con il teatro esistente. I gradoni concentrici dal centro della facciata del teatro creano un naturale palcoscenico nello spazio antistante, integrando perfettamente le due strutture. Lo spazio tra i gradoni e la facciata del teatro esistente crea la scena dove ospitare artisti di svariate discipline ed intrattenere il pubblico nelle serate primaverili ed estive. L’anfiteatro sarà dotato di un impianto di illuminazione per consentire lo svolgimento di eventi anche nelle ore serali, con particolare attenzione all’illuminazione ai LED dei gradoni in modo da creare una luce soffusa ed uniforme. Per l’illuminazione dell’area circostante saranno utilizzati proiettori a LED per illuminare le zone verdi, gli alberi e le facciate degli edifici circostanti. L’anfiteatro, infatti, sarà pienamente inserito in un contesto di alberature e verde diffuso che valorizzerà ancor di più la struttura.