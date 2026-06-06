Taglio accise, confermato lo sconto sulla benzina

la copertura

Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È quanto risulta dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che proroga gli sconti. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi (12,2 contando anche l’Iva), a 5 centesimi (6,1 centesimi con l’Iva). Ammonta a poco meno di 150 milioni, derivante dall’extra gettito dell’Iva, la copertura per la nuova proroga del taglio delle accise di benzina e diesel. “Alle minori entrate derivanti” dalla proroga si provvede “con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal primo maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto”, si legge nel decreto. (ANSA)

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