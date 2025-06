Camera penale di Cosenza, l’avvocato Le Pera confermato presidente

i nomi

L’avvocato Roberto Le Pera è stato riconfermato Presidente della Camera penale di Cosenza, al termine dello spoglio delle elezioni per il Consiglio direttivo e l’Organismo di vigilanza. Eletto segretario l’avvocato Francesco Santelli; vicepresidente l’avvocato Angelo Nicotera mentre il Tesoriere è l’avvocato Guido Siciliano. Sono stati eletti componenti del Consiglio direttivo gli avvocati Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Francesco Chiaia, Fabrizio Loizzo e Giuseppe Manna.

È stato eletto, anche, l’Organismo di vigilanza della Camera penale: il Presidente è l’avvocato Gabriele Posteraro mentre il Segretario è l’avvocata Antonella Rizzuto.

Sono stati eletti componenti dell’Organismo di vigilanza gli avvocati Matteo Cristiani, Giuseppe Magarò, Eugenio Naccarato e Gabriele Posteraro.

Tra le plurime attività che hanno caratterizzato la Camera penale di Cosenza con la Presidenza dell’avvocato Le Pera la battaglia per riportare i maxiprocessi nel Tribunale di Cosenza, in cui, di recente, si sta celebrando il maxiprocesso Recovery, dapprima celebrato a Catanzaro e poi finanche a Catania.