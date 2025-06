Notte di paura ad Amendolara, un vasto incendio minaccia il centro storico

fiamme alte

AMENDOLARA Notte di paura ad Amendolara, nel Cosentino, dove un imponente incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri si è poi esteso pericolosamente fino a lambire le zone del centro storico. Molti cittadini, terrorizzati, hanno trascorso la notte svegli e fuori dalle proprie abitazioni, denunciando fiamme alte oltre dieci metri. I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri per cercare di domare il rogo, di sicura matrice dolosa e divampato in contrada Agliastroso, per poi essere sospinto dal vento nelle altre zone fino a circondare la città. Il sindaco Maria Rita Acciardi, che ha coordinato i soccorsi, ha parlato di «situazione terribile», con danni ingenti per il paese e le strutture. Al momento non si rilevano persone coinvolte, con i Vigili del fuoco che, in attesa del supporto aereo, hanno “protetto” le abitazioni più a rischio.







