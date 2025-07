Pirossigeno Cosenza vestirà lo storico marchio Adidas

l’accordo

COSENZA La Pirossigeno Cosenza Futsal vestirà lo storico marchio Adidas. Le celebri e iconiche “three stripes” faranno la loro comparsa in città per accompagnare la società rossoblù nella prossima stagione. L’accordo con il nuovo prestigiosissimo sponsor tecnico nasce dalla sinergia tra i lupi e Linea Oro Sport, top account di Adidas che crea partnership con società sportive tra le quali ora sarà annoverato anche il club che rappresenta la provincia bruzia e la regione Calabria nel massimo campionato di futsal. «La partnership – riporta una nota del club – è stata fortemente voluta dalla proprietà rossoblù, con l’intento di dare ancora più vigore ad un brand vincente, elevandolo a livello nazionale e rendendolo ancora più accattivante. In qualità di Official Technical Partner il brand Adidas vestirà tutte le squadre della Pirossigeno Cosenza: dalla prima squadra ai settori giovanili. Grazie all’intesa trovata con Linea Oro Sport, ci prepariamo così a sfidare dal prossimo anno una nuova avventura con il marchio Adidas, da sempre portatore di tradizione ed innovazione, ben in vista sulle nostre divise. Valori che condividiamo in toto».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato