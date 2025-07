Ubriaco in auto urta altri mezzi e finisce contro un muro, Cosentino arrestato a Enego

l’episodio

ENEGO Ubriaco urta con la propria auto alcuni mezzi in sosta e dopo aver zigzagato per la strada di Enego (Vicenza) finendo la sua corsa contro un muretto, rifiuta l’esame dell’alcoltest aggredendo infine i carabinieri che hanno arrestato l’uomo, un 45enne originario di Cosenza. L’uomo è stato accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale, per essersi rifiutato di sottoporti all’accertamento alcolimetrico per porto di oggetti atti ad offendere. I carabinieri di Bassano del Grappa si sono attivati dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano visto un’auto che, dal centro di Enego, dopo aver urtato alcuni veicoli in sosta, riprendeva la marcia scendendo in direzione Bassano procedendo a zig zag, ‘grattando’ ripetutamente il muro di contenimento finendo la corsa contro un muretto. I militari hanno accertato, con difficoltà, l’identità dell’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta dall’alcol e hanno tentato di sottoporlo all’esame dell’etilotest. Il 45enne si è rifiutato e ha iniziato ad inveire contro gli investigatori cercando di aggredirli. E’ stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia per bloccare l’esagitato e caricarlo nell’auto di servizio per portarlo in caserma. Durante il tragitto, l’uomo ha continuato a con atteggiamenti violenti, minacciando i militari, dimenandosi, colpendo ripetutamente con la testa e i piedi la parte superiore dell’auto e il finestrino, procurandosi lievi escoriazioni al naso e per questo portato in ospedale dove ha rifiutato le cure mediche e il colloquio psichiatrico, Portato finalmente in caserma il 45enne è stato arrestato e su disposizione della procura di Vicenza condotto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville, in attesa del rito direttissimo previsto per stamane.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato