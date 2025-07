Mercato Reggina, altro acquisto dopo Correnti: Luca Ferraro ha firmato

Colpo in attacco

REGGIO CALABRIA Secondo annuncio in casa Reggina nel giro di poche ore. Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Correnti, centrocampista classe 2001, la società ha piazzato un altro, grande colpo in entrata: si tratta di Luca Ferraro, bomber ex Sambiase, seguito ormai da tempo dal club amaranto. Un primo tassello per ricomporre l’attacco in vista della prossima stagione, dopo gli addii di Barranco e Renelus. «L’AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Luca Ferraro, che si lega al club con un contratto annuale con opzione», si legge nella nota. Attaccante centrale classe 1997, nella stagione 2017/18 con il Sambiase ha realizzato 12 reti. Per due stagioni ha vestito la maglia della Morrone, realizzando 21 gol nella prima annata e 15 reti in 23 presenze nella seconda. Nel 2020/21 approda in Serie D, dove milita con Gladiator, Angri e Rende. La sua carriera prosegue con esperienze in Italia e all’estero con il Tre Fiori, poi in Serie D con il Brusaporto e Sestese. Dopo aver conquistato la promozione in Serie D con l’Oltrepò, nella scorsa stagione è tornato al Sambiase dove ha messo a segno 11 reti in 32 partite.

