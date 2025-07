i numeri

LAMEZIA TERME Ammonta a 5.361.904,01 euro l’importo totale erogabile in Calabria per i beneficiari del “5xmille, quota proveniente da 220.193 scelte totali effettuate nella nostra regione per il 2024. Questi i dati dell’Agenzia delle entrate elaborati dal Corriere della Sera. In tutto sono 91.012 gli enti beneficiari ammessi al contributo e, in totale, riceveranno circa 523 milioni di euro della quota Irpef di cui i contribuenti possono disporre autonomamente.

Secondo il CorSera, dunque, tra i destinatari ci sono enti del terzo settore onlus – ambito più numeroso con 68.452 soggetti, della ricerca sanitaria e scientifica (467), associazioni sportive dilettantistiche (13.825), enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (228), enti gestori delle aree protette (24) e 7.909 Comuni.

La Calabria

Secondo i dati, dunque, nella nostra regione al primo posto tra le scelte effettuate dai contribuenti c’è la Onlus Ancp “Associazione Nazionale Categorie Protette G. Matteotti” con 23.057 scelte per un totale erogabile di 344.197,47 euro. Al secondo posto assoluto in Calabria c’è la Fondazione “Cuore Immacolato di Maria” di Mileto, della Serva di Dio Natuzza Evolo che, l’11 maggio, ha festeggiato i 38 anni dalla sua fondazione. La fondazione è stata scelta da 4.297 contribuenti raggiungendo 123.127,18 euro di importo totale erogabile.

Al terzo posto con 73.683,47 di euro erogabili c’è poi l’Associazione “Gocce nel Deserto”, attiva dal 2006 sul territorio di Corigliano-Rossano, che si occupa di disabilità ad ampio spettro. Nell’elenco poco dopo figura anche l’associazione “Terra di Piero” di Cosenza, fondata da Sergio Crocco e alcuni amici nel 2011, a pochi giorni dalla morte di Piero Romeo: in 2.467 hanno devoluto in totale 65.379,49 euro. A Lamezia, 39.923,58 euro per “Adiconsum Calabria”; 13.160,39 euro per la Asd Lucky Friends e 7.324,02 euro per la Comunità Progetto Sud di don Giacomo Panizza. Ben 65.251,79 euro a Bovalino per l’Associazione Anime Randagie

Università e Comuni

Tra le università calabresi è l’Unical ad aver ricevuto di più: 61.706,76 euro erogabili mentre l’Umg di Catanzaro con 339 scelte arriva a 18.881,32 euro. Ultima l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con 5.870,66 euro. Tantissimi, ovviamente, i Comuni beneficiari sebbene tantissimi abbiano ricevuto solo pochi spiccioli. Al terz’ultimo posto c’è quello di Nardodipace, nel Vibonese, che ha raccolto solo 26 centesimi. (Gi.Cu.)

