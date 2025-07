Pd a Cosenza, ufficiale l’elezione di Lettieri

caso chiuso

«A seguito delle decisioni delle Commissioni provinciale e regionale per il congresso la proclamazione di Matteo Lettieri è ora ufficiale». Attraverso una nota ufficiale dei “Comitati Lettieri Segretario”, si chiude ufficialmente la vicenda sull’elezione del nuovo segretario del Pd di Cosenza.

«La commissione regionale ha stabilito, come del resto certificato dai garanti e dalla commissione provinciale, che i congressi di Rende e San Giovanni in Fiore sono stati svolti correttamente in piena attuazione delle norme congressuali e regolamentari. Questo dato è di per sé sufficiente a confermare la proclamazione di Matteo Lettieri quale nuovo segretario provinciale della Federazione di Cosenza», si legge ancora. A quanti in queste ore fanno polemica sulla composizione dei collegi «ricordiamo che sono le stesse regole del passato congresso. Noi non abbiamo contribuito a scriverle ma le abbiamo semplicemente accettate quali regole del gioco. Del resto, basta vedere il dato complessivo che vede Lettieri oltre 300 voti in vantaggio rispetto a Le Fosse per capire come per la nostra mozione sarebbe stato meglio avere un collegio unico provinciale!». «Prendiamo infine atto della decisione sul congresso di Mirto Crosia – si legge ancora – per il quale è stato deciso di rivotare per una chiusura anticipata del seggio alle ore 12:00 invece che alle 13:00. Nonostante non condividiamo le determinazioni della commissione regionale per il congresso la rispettiamo e ne prendiamo atto senza voler fare alcuna polemica politica. Auguriamo buon lavoro a Matteo Lettieri per un nuovo tempo, che si possa ripartire e creare le migliori condizioni per rendere il PD cosentino più forte e unito».