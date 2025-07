Cantieri di Salute in Calabria, una petizione dopo gli incendi al nuovo ospedale della Sibaritide

la raccolta firme

«Abbiamo ritenuto di attivare una raccolta firme non solo per denunciare i gravi episodi verificatisi presso il cantiere del Nuovo Ospedale della Sibaritide, ma per proporre l’attivazione degli strumenti di partecipazione che sono l’antidoto contro la criminalità e la corruzione». Così la Rete di Associazioni di Comunità Competente ha annunciato l’avvio della petizione sul portale “Change.org”.



La petizione

«Il futuro inizia sempre con un cantiere». Questa frase, purtroppo, in certi territori come anche in Calabria, può significare ’ndrangheta o altre mafie, intimidazioni e malaffare che cittadini e cittadine perbene non possono tollerare! Questo quanto si legge nella petizione. Poi la richiesta: «Chiediamo al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi di attivarsi per garantire la sicurezza del cantiere del Nuovo Ospedale della Sibaritide, e al Presidente Roberto Occhiuto, in qualità di Commissario ad acta della sanità, di istituire una “Cabina di regia” con i rappresentanti delle Istituzioni locali, del Volontariato e delle Forze sociali che monitorino l’andamento dei lavori». Intanto, al momento, sono quasi 300 le firme verificate.

La petizione Cantieri di Salute in Calabria si può firmare cliccando qui.