In azione la nuova stazione mobile dei Carabinieri: due arresti nel Crotonese

gli interventi

CROTONE Al pieno avvio della stagione estiva, e all’aumento delle presenze turistiche sul nostro territorio, corrisponde un proporzionale sforzo di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, sotto l’alto coordinamento strategico della Prefettura di Crotone. Per l’Arma dei Carabinieri, presente, come noto, anche nelle realtà più piccole e periferiche del territorio, l’impegno è garantire la consueta diuturna attenzione capillare e, insieme, assicurare maggiore presenza nelle realtà costiere che da queste settimane si animano, con corrispondenti maggiori rischi anche per turisti e villeggianti. In questo contesto, continua incisiva l’azione dei militari del Comando Provinciale di Crotone, che negli ultimi giorni hanno intensificato la loro presenza grazie anche all’impiego della nuova Stazione Mobile, recentemente messa a disposizione dell’Arma pitagorica per rafforzare il presidio nelle aree più sensibili.





A supporto dei servizi su strada, la nuova Stazione Mobile dei Carabinieri, dotata di strumentazioni tecnologiche e postazioni operative, ha consentito di aumentare l’efficacia dell’attività sul campo, fungendo anche da punto di riferimento per i cittadini. L’impiego della Stazione Mobile, dotata di moderne tecnologie e in grado di garantire un contatto diretto con la popolazione, rientra in una più ampia strategia di prossimità e prevenzione, volta ad assicurare una presenza costante ed efficace dell’Arma sul territorio. Nel corso delle attività, l’Arma di Isola Capo Rizzuto e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto due persone: la prima per violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari; la seconda per evasione, essendosi allontanata arbitrariamente dalla propria abitazione, dove era sottoposta a misura detentiva. I due arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dott. Domenico Guarascio, la cui azione di direzione delle Forze dell’Ordine è tempestiva e quotidiana.

.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato