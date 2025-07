Incendio a Lamezia Terme, brucia il campo rom: nube nera visibile da chilometri – VIDEO

paura in città

LAMEZIA TERME Un incendio è divampato nella mattinata di oggi all’interno del campo rom di contrada Scordovillo, nella zona est di Lamezia Terme. Le fiamme hanno rapidamente generato un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti e richiamando l’attenzione delle autorità. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate a gestire la viabilità e a garantire la sicurezza dell’area durante le fasi dell’intervento. Resta da chiarire l’origine dell’incendio: le autorità stanno avviando gli accertamenti per stabilire se si tratti di un evento accidentale o di un atto doloso. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore, anche in relazione agli esiti delle indagini sulle cause del rogo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato