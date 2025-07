Violenza a pubblico ufficiale, assoluzione definitiva per Massimo D’Ambrosio

la decisione

CATANZARO Rigettato il ricorso presentato dal procuratore generale della Corte di appello avverso la sentenza di conferma emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in relazione al proscioglimento per il reato di violenza al pubblico ufficiale di Massimo D’Ambrosio, difeso dagli avvocati Amelia Ferrari e Valerio Murgano. L’episodio è finito al centro dell’inchiesta “Reset” e si riferisce alla denuncia presentata da Vittorio Toscano, ex assessore del Comune di Rende, che aveva accusato D’Ambrosio di averlo minacciato nel suo ufficio. Con la decisone odierna, il giudizio è definitivo. (f.b.)