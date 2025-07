Brunori Sas conquista l’Europa: annunciato il primo tour internazionale – LE DATE

il personaggio

COSENZA Dopo un 2024 costellato di successi, Dario Brunori – in arte Brunori Sas – è pronto a portare la sua musica oltre i confini italiani. Il cantautore cosentino ha annunciato le date del suo primo tour europeo, intitolato “Brunori in Europa – Live Tour 2025”, che lo vedrà protagonista nelle principali capitali del continente.

Il tour partirà il 5 dicembre da Barcellona, per poi proseguire l’8 a Londra, il 9 a Bruxelles, l’11 a Parigi, il 16 a Berlino, il 18 a Zurigo, e infine il 21 dicembre a Lugano, per una chiusura simbolicamente vicina all’Italia, ma sempre in chiave internazionale.

Un traguardo importante per Brunori, che arriva dopo mesi intensi: il successo a Sanremo 2025 con il brano “L’albero delle noci”, la consacrazione nei live con il tour invernale sold-out, e quello estivo tuttora in corso con tappe in tutta la penisola.

Ma non è finita qui: nel 2025 Brunori ha ottenuto due Dischi d’Oro FIMI: uno per il singolo sanremese e l’altro per l’album “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi”, pubblicato nel 2014 e oggi riscoperto da un pubblico sempre più trasversale.

Il suo percorso dal cuore della Calabria ai grandi palchi europei è stato segnato anche da eventi memorabili, come l’entusiasmante concerto al Circo Massimo di Roma lo scorso giugno e la prossima tappa già annunciata all’Arena di Verona il prossimo ottobre. (f.v.)

