Crotone, violenze alla compagna, divieto di avvicinamento per un 23enne

Il provvedimento

CROTONE I carabinieri di Cirò Marina, Crotone, hanno eseguito un provvedimento di divieto di avvicinamento su richiesta della Procura nei confronti di un 23enne indagato per maltrattamenti in famiglia a danno della compagna convivente. Secondo quanto emerso, il ragazzo quasi quotidianamente e da circa un anno, le avrebbe usato violenza fisica e verbale, picchiandola. I primi accertamenti, condotti subito dopo la denuncia sporta dalla donna, hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario importante, fatto di insulti, schiaffi e calci, da cui è emerso il carattere continuativo delle condotte aggressive e vessatorie. Il gip, accogliendo la richiesta dell’accusa, ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ad una distanza di almeno 500 metri. (Adnkronos)

