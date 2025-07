Mimmo Lucano resta sindaco di Riace: depositato il ricorso in appello

provvedimento sospeso

REGGIO CALABRIA Mimmo Lucano continua a esercitare le funzioni da sindaco a Riace. È stato sospeso il provvedimento di decadenza a seguito del ricorso in appello da parte dei suoi legali. Il Tribunale di Locri aveva deciso per la decadenza dalla carica di primo cittadino accogliendo il ricorso del prefetto di Reggio Calabria. La sentenza aveva disposto l’applicazione della legge Severino che prevede la decadenza di Lucano a seguito della condanna inflitta al termine del processo “Xenia” a un anno e 6 mesi per falso in atto pubblico. Sentenza diventata definitiva in Cassazione a febbraio. Contro la sentenza del Tribunale di Locri, nelle scorse ore, l’avvocato Andrea Daqua ha depositato il ricorso presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria. (m.r.)

