‘Ndrangheta ed estorsioni a Vibo: pioggia di assoluzioni – NOMI

VIBO VALENTIA Valanga di assoluzioni nel processo nato dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, legata al presunto controllo esercitato dalla criminalità organizzata nel settore della raccolta dei rifiuti nel comune di Vibo Valentia e le estorsioni subite dalle ditte incaricate, la ASED srl e la DUSTY srl, ma non solo.

La sentenza

Al termine del processo di primo grado – celebrato con rito ordinario – i giudici del Tribunale di Vibo Valentia (Barbara Borelli presidente) hanno condannato soltanto Michele Manco, vibonese classe ’88, a 6 anni e 3 mesi. Assolti, invece tutti gli altri imputati: Domenico Macrì detto “Mommo” (cl. ’84); Francesco Antonio Pardea (cl. ’86); Salvatore Morelli (cl. ’83); Domenico Camillò (cl. ’94); Andrea Mantella (cl. ’72); Salvatore Mantella (cl. ’74); Vincenzo Mantella (cl. ’86); Domenico Serra (cl. ‘92) e Andrea Ruffa (cl. ’94).

L’inchiesta

Secondo l’accusa l’indagine offriva «uno spaccato sul controllo esercitato dalla criminalità organizzata nel settore della raccolta dei rifiuti nel comune di Vibo Valentia e le estorsioni subite». Ricostruita, in particolare, un’estorsione commessa nel 2009 ai danni un’impresa edile impegnata in lavori di movimento terra e riqualificazione urbana, per un ammontare di 20mila euro; un’estorsione commessa tra il 2015 e il 2017 all’impresa aggiudicataria della raccolta dei rifiuti urbani, per una cospicua somma di denaro fatti (nel medesimo contesto il 20 aprile del 2016 la ditta ha subito anche l’incendio di autocompattatore il cui autista era stato minacciato con una pistola). E poi anche quattro tentate estorsioni nei confronti di altrettante ditte (una delle quali aggiudicataria nel 2018 della raccolta dei rifiuti urbani di Vibo Valentia; una impegnata nel 2020 nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia; mentre le altre impegnate dal 2021 al 2022 in lavori di riqualificazione di edifici – c.d. ecobonus 110%).

