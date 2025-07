‘Ndrangheta, Rimpiazzo: condanne definitive in Cassazione – NOMI

la sentenza

ROMA Verdetto sostanzialmente confermato anche in Cassazione per gli imputati coinvolti nel processo “Rimpiazzo” , con il giudizio emesso dalla Quinta Sezione Penale nella tarda serata di oggi che ha reso definitive le condanne per 8 soggetti che hanno scelto il rito abbreviato.

Il verdetto

Confermate, dunque, le condanne emesse in Appello nei confronti di Giovanni Battaglia, 9 anni di reclusione; Nazzareno Felice, 8 anni e 4 mesi; Nazzareno Fiorillo, 11 anni; Giovanni Giardina, 6 anni di reclusione; Gaetano Rubino, 6 anni, 4 mesi; Francesco La Bella a 8 anni di reclusione e per il collaboratore di giustizia Raffale Moscato, a 7 anni e 2 mesi di reclusione e Michele Fiorillo (cl. 86) noto come “Zarrillo”, assolto dal gup in primo grado, poi condannato in appello a 12 anni di carcere. Solo per un imputato, Sacha Fortuna la Cassazione annulla con rinvio in Appello.

Rimpiazzare i Mancuso

L’operazione “Rimpiazzo” – ritenuta il prologo di “Rinascita Scott” – è stata condotta contro i componenti della cosiddetta “Società” di Piscopio, dal nome del piccolo centro alle porte di Vibo Valentia, riconosciuta dal “Crimine di Polsi”. Al centro delle indagini, riguardanti gli anni a cavallo del 2010, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raffaele Moscato, elemento di vertice della consorteria e ritenuto colui che era spesso chiamato per commettere estorsioni, danneggiamenti e omicidi. Le accuse contestate sono associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, danneggiamento, armi e spaccio di droga. I magistrati della Dda di Catanzaro – rappresentati in aula dal pm Andrea Mancuso – e gli investigatori della Polizia hanno ricostruito durante l’indagine circa 26 estorsioni, 9 danneggiamenti e 32 episodi di spaccio. I Piscopisani puntavano a scalzare i potenti Mancuso di Limbadi dal capoluogo vibonese e dalle frazioni marine sfruttando il fatto che molti rappresentati dei Mancuso fossero in carcere. Inizialmente i Piscopisani sceglievano le vittime delle estorsioni e delle intimidazioni individuandole tra coloro che sapevano essere sottoposti al controllo dei Mancuso. (g.curcio@corrierecal.it)