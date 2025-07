La giunta regionale approva il Piano per il Diritto allo studio da 4,5 milioni

il provvedimento

CATANZARO La Giunta regionale, nel corso della seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’edilizia scolastica, Maria Stefania Caracciolo, ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2025/2026, con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, destinati agli enti locali, per garantire i servizi essenziali che rendono effettivo il diritto all’istruzione degli studenti calabresi. «Il Piano – si afferma in un comunicato dell’ufficio stampa dell’esecutivo – si conferma uno strumento strategico per sostenere le famiglie e i Comuni nell’erogazione di servizi indispensabili per l’accesso scolastico. Sulla base di criteri oggettivi la ripartizione del Fondo regionale per il Piano scuola prevede la seguente articolazione territoriale: 3.154.235,11 euro ai Comuni delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia e 1.345.764,89 euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che provvederà alla redistribuzione ai Comuni del proprio territorio. Attraverso il Fondo regionale per il Piano scuola, il Piano finanzia una serie di servizi chiave erogati dagli enti locali: il trasporto scolastico che comprende contributi per carburante, personale, noleggio mezzi, e acquisto di scuolabus attrezzati, in particolare per alunni con disabilità; il servizio mensa con il sostegno ai Comuni per garantire la refezione scolastica come momento educativo e di inclusione, con particolare attenzione ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria; i servizi residenziali attraverso finanziamenti per convitti e semiconvitti destinati ad alunni meritevoli appartenenti a famiglie a basso reddito; l’assistenza specialistica per alunni con disabilità con il supporto all’autonomia e alla comunicazione mediante figure professionali qualificate (educatori, interpreti Lis, mediatori, ecc.); l’istruzione domiciliare e scuola in ospedale per garantire il diritto all’istruzione anche in situazioni di grave fragilità. Il Piano valorizza la co-programmazione tra Comuni, istituzioni scolastiche, ed altri stakeholder che a vario titolo contribuiscono a rendere effettivo il diritto allo studio, individuando priorità e fabbisogni specifici attraverso strumenti come la conferenza di servizi. L’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità rappresenta una priorità irrinunciabile. Sarà cura dei Comuni, in raccordo con le scuole, attivare le forme più adeguate di gestione – diretta o indiretta – garantendo personale qualificato e in possesso dei requisiti normativamente previsti». «Deliberati, poi – si aggiunge nella nota – due atti dell’assessore ai Trasporti e all’Agricoltura, Gianluca Gallo. In materia di trasporti sono state approvate le modifiche al programma di esercizio vigente del trasporto pubblico locale su strada, riequilibrando la dotazione di servizi di trasporto pubblico nelle aree urbane della Calabria, a parità di costo complessivo, avvicinandolo al fabbisogno quantificato dal livello essenziale delle prestazioni già approvato dal Consiglio regionale. Degno di nota in particolare è l’incremento di oltre il 15% dei servizi nel Comune di Corigliano-Rossano. L’altra delibera dell’assessore all’Agricoltura approvata riguarda la liquidazione coatta dei Consorzi di bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, del Tirreno Cosentino, settentrionali e meridionali del Cosentino». Su indicazione dell’assessore all’Ambiente, Giovanni Calabrese, è stata, inoltre, deliberata la dotazione organica dell’ente per i Parchi marini regionali. L’ente di nuova istituzione nasce dai processi di accorpamento di precedenti organismi e, non disponendo di alcuna unità di personale, ha svolto fino ad oggi la propria attività avvalendosi di collaborazioni a carattere temporaneo, finanziate con risorse vincolate per l’attuazione di piani e programmi regionali, nazionali ed europee. La Giunta, infine, su proposta dell’assessore all’Economia e Finanze, Marcello Minenna, ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2024 – da trasmettere al Consiglio regionale – dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal), e dell’ente per i Parchi marini regionali.

