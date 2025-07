‘Ndrangheta a Cosenza, fissata la sentenza del processo “Reset”

l’atto finale

COSENZA Si è chiusa oggi, nell’aula bunker di Castrovillari, l’ultima udienza (fiume) del processo “Reset” dedicata alle repliche dei pm della Dda di Catanzaro Vito Valerio e Corrado Cubellotti e alle controrepliche degli avvocati del Collegio difensivo. Il procedimento ordinario, celebrato in aula bunker a Castrovillaro, si lega all’indagine coordinata dalla Distrettuale di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cosentina. Al termine della requisitoria, i pm della Dda di Catanzaro hanno invocato pene pesanti per gli imputati. Dopo la Camera di Consiglio, il Collegio giudicante (presidente Carmen Ciarcia) leggerà il dispositivo in aula il prossimo 15 luglio. (f.b.)

Le richieste di condanna

Abbruzzese Fiore 21 anni e 4 mesi Abbruzzese Giovanni 20 anni Abbruzzese Rosaria 24 anni Aloia Pierangelo 3 anni e 4 mesi Aloise Giovanni 18 anni Aurello Rosario 2 anni Abate Fabrizio assoluzione Antonucci Armando 16 anni Arno Rosina 2 anni Artese Ariosto 10 anni Berlingieri Luigi 16 anni Bevilacqua Cosimo 16 anni Bevilacqua Nicola 20 anni Bartucci Danilo 3 anni Bruni Pasquale classe ’79 8 anni Bruni Pasquale classe ’70 8 anni Bartucci Giuseppe 16 anni Broccolo Giuseppe 16 anni e 6 mesi Bruni Andrea assoluzione Bevilacqua Antonio 12anni Bruno Alfredo 2 anni Benvenuto Massimo 16 anni Braccioforte Aurelia 4 anni Briguori Agostino 21 anni Cariello Placido 3 anni Carelli Damiano 4 anni e 4 mesi Chianello Federico 1 anni Cirillo Giuseppe 1 anno e 6 mesi Campanile Ernesto 18 anni Casella Francesco 16 anni Castiglione Michele 5 anni Caputo Carmine 16 anni Carpino Andrea 14 anni Caruso Andrea Vincenzo 2 anni Cello Andrea 5 anni Colasuonno Antonio 12 anni Conte Cesare 3 anni Covelli Antonio assoluzione Chiodo Antonio 4 anni D’Ambrosio Emma 1 anni D’Ambrosio Massimo 30 anni D’Ambrosio Aldo Andrea 1 anno e 4 mesi Ciancio Massimo 20 anni De Cicco Alessio 9 anni Del Popolo Sergio 22 anni De Rose Antonio 18 anni De Rose Pasquale 15 anni De Vuono Armando 5 anni De Mari Pietro 5 anni Drago Patrizia 3 anni 3 mesi Drago Giovanni 16 anni e 10 mesi Falcone Angelo 3 anni Florio Remo 10 anni Ferraro Umile 2 anni Filice Eugenio 7 anni Fiorillo Anna 3 anni Fuoco Fabrizio assoluzione Gioia Fabrizio 3 anni e 6 mesi Garofalo Giovanni 16 anni Garofalo Rosanna 22 anni Gervasi Mario 10 anni e 8 mesi Giannelli Fabio 16 anni Grandinetti Giovanni 5 anni e 4 mesi Greco Simone 3 anni e 4 mesi Grosso Stefano 3 anni La Canna Sergio 3 anni Lanzino Umile 3 anni Lo Polito Massimiliano 12 anni Lucà Antonio 10 anni Lucanto Silvia 3 anni Manzo Cosimo 9 anni Marchiotti Francesco 6 mesi Marigliano Stefano Antonio 9 anni e 4 mesi Midulla Giuseppe 9 anni Mondera Giuseppe 3 anni Maione Gianluca assoluzione Manna Marcello 10 anni Maritato Roberta 4 anni Mazzei Andrea 21 anni Mollica Bruno assoluzione Morabito Francesco 3 anni e 4 mesi Morrone Alessandro 16 anni Morrone Filippo 3 anni Munno Pino 10 anni Orlando Silvio 5 anni Perri Mario 22 anni Perri Sandro 6 anni Perrone Giuseppe 16 anni e 9 mesi Palermo Massimo 3 anni Papara Francesco 3 anni e 4 mesi Policastri Antonio Carmine 3 anni e 4 mesi Pignataro Antonio 8 anni e 10 mesi Presta Giuseppe 20 anni Presta Antonio 30 anni Prete Remo 9 anni e 4 mesi Prete Domenico 2 anni Raimondo Sergio 22 anni Recchia Paolo 20 anni Reda Andrea 10 anni Reda Paolo assoluzione Reda Ines assoluzione Reda Francesco 3 anni e 4 mesi Rizzuti Marcello 3 anni e 4 mesi Rugiano Rosa 4 anni e 3 mesi Romano Denny 16 anni Rossiello Massimiliano 6 mesi Ruffolo Cristian Francesco 6 anni Salerno Domenico 2 anni e 8 mesi Sannà Domenico 3 anni Sirangelo Mario 3 anni Scarlato Orlando 12 anni Stella Alessandro 13 anni Stola Francesco 17 anni Tassone Francesco assoluzione Tiralongo Francesca Assoluzione Trinni Mario 1 anno e 6 mesi Trinni Ivan 12 anni Toscano Vittorio 3 anni Vomero Sandro 16 anni Vozza Cristian 4 anni e 4 mesi Volpentesta Massimo 10 anni

