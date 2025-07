Rogliano Gravina, un cittadino vince in Cassazione. Il tribunale dovrà ora riesaminare la sua posizione

la sentenza

COSENZA La Corte Suprema di Cassazione ha annullato il provvedimento di revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (applicata in relazione al reato di spaccio di stupefacenti) che il Tribunale di Cosenza aveva disposto nei confronti di un cittadino di origine marocchina – residente da moltissimi anni nel Comune di Rogliano Gravina – per le continue assenze. La Cassazione ha accolto le doglianze della difesa rappresentata dall’avvocato Angiolino Franco in merito alla mancata quantificazione della pena residua da espiare e, soprattutto (questo l’elemento “innovativo”) all’omessa motivazione sul mancato accoglimento della conversione dell’originaria pena detentiva in altra pena (sempre) sostitutiva richiesta dalla difesa. L’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale di Cosenza prevedeva che l’inosservanza, anche di una soltanto delle prescrizioni imposte al condannato comportasse – in modo inflessibile – la conversione del residuo di pena sostitutiva nella pena carceraria sostituita. Secondo la soluzione offerta dalla sentenza, invece, la minore “afflizione in libertà” rimane possibile anche nel caso in cui il condannato abbia trasgredito i precetti imposti dal Giudice, con la possibilità di accordare una diversa pena sostitutiva, in luogo dell’automatica riconversione nell’originaria pena detentiva. Il Tribunale di Cosenza dovrà ora riesaminare la posizione del cittadino extracomunitario. (f.b.)

