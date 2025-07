Sorical: urgente intervento di manutenzione a Sant’Eufemia Lamezia

la comunicazione

LAMEZIA TERME Sorical comunica che è in corso un urgente e non procrastinabile intervento manutentivo sul sistema di distribuzione dell’acqua potabile a servizio del centro abitato di Sant’Eufemia – Lamezia Terme. Per consentire la riparazione dell’importante perdita, sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico diretto al centro abitato di Sant’Eufemia. I lavori saranno condotti con celerità per ridurre al minimo i disagi. Si prevede che il regolare servizio possa essere ristabilito entro il tardo pomeriggio. Le zone interessate dalla sospensione programmata sono: Loc. Bellafemmina, Loc. Ciaramidio, Zona Aeroportuale, Sant’ Eufemia Lamezia centro, Loc. Ginepri, Loc. Cafarone e Loc. Rotoli.

