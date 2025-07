Rapisce un cane e chiede 500 euro di riscatto: fermato 35enne a Soverato

il fatto

SOVERATO I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne poiché ritenuto gravemente indiziato per i reati di furto e tentata estorsione. A Soverato, sul lungomare Cristoforo Colombo, un giovane si sarebbe impossessato di un cane razza american staff, sottraendolo ad un ragazzo della zona ed avrebbe richiesto la corresponsione della somma contante di 500 euro per la restituzione dell’animale, ma immediatamente è stato rintracciato e bloccato da militari della Stazione Carabinieri di Satriano, che hanno rinvenuto anche il cane, restituendolo al legittimo proprietario. Il soggetto arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, al termine del quale il Giudice del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, applicando la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

