‘Ndrangheta, il controllo dei clan sulla zona nord di Reggio: 12 condanne – NOMI

processo gallico

REGGIO CALABRIA Sono 12 le condanne inflitte nel processo scaturito dall’operazione Gallico contro le cosche di ‘ndrangheta operanti nella zona nord di Reggio Calabria. Il gup Tommasina Cotroneo, a conclusione del processo celebrato con il rito abbreviato, ha inflitto 20 anni ciascuno a Domenico Mariano Corso e Antonino Crupi, accusati di essere capi del sodalizio ‘ndranghetistico. Il giudice monocratico, inoltre, ha condannato:

Antonio Utano . 13 anni e 9 mesi di carcere;

. 13 anni e 9 mesi di carcere; Antonio Laruffa, 9 anni;

9 anni; Pasquale Cartisano, 14 anni;

14 anni; Rocco Marconese , 9 anni e 4 mesi.

, 9 anni e 4 mesi. Lorenzo Alberto Martino , 8 anni

, 8 anni Antonio Cangemi, 8 anni

8 anni Luigino Molinetti, 8 anni

8 anni Salvatore Giuseppe Molinetti, 5 anni e 4 mesi

5 anni e 4 mesi Francesco Foro, 1 anno e 4 mesi (pensa sospesa)

1 anno e 4 mesi (pensa sospesa) Antonio Randisi (collaboratore di giustizia), 1 anni e 2 mesi

Il giudice, infine, ha assolto Emanuela Morabito. L’operazione ‘Gallico” del 2024 – sono circa 40 gli indagati – eseguita dalla Polizia di Stato, aveva fatto emergere le responsabilità dei clan della ‘ndrangheta nei quartieri della zona nord di Reggio Calabria, in ordine ad alcuni omicidi per il controllo delle estorsioni ai commercianti, l’imposizione alle imprese di persone legate ai clan e l’acquisto di merci da rappresentanti della ‘ndrangheta, un fiorente traffico di marijuana, intestazione fittizia di beni, una situazione “asfissiante” per chiunque tentasse di avviare attività economiche senza la cosiddetta ‘messa a posto’ (il via libera), rilasciata dai capi del sodalizio criminale. (Agi)

