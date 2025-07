Importazione di cocaina dal Sudamerica, spaccio ed estorsioni: 54 arresti – I NOMI

“Arangea 2” e “Oikos”

REGGIO CALABRIA Sono in tutto 54 gli arresti eseguito all’alba di oggi nel corso di un blitz legato a due ordinanze di misura cautelare emesse dal gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Distrettuale antimafia di Reggio Calabria. La prima – Arangea 2 – condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del I Reparto Investigativo del Raggruppamento Operativo Speciale, supportati in fase esecutiva dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha previsto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 19 soggetti – 17 condotti in carcere e 2 sottoposti agli arresti domiciliari – ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio, riciclaggio ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine, sviluppata tra il 2021 e il 2024, ha permesso di disarticolare una struttura criminale fortemente organizzata e radicata nel territorio, che vedeva la partecipazione anche di esponenti legati a storiche cosche di ndrangheta, e finalizzata all’importazione di cocaina, hashish e marijuana da Paesi come Ecuador, Spagna, Germania, Olanda, Belgio e Albania, tramite rotte consolidate e contatti diretti con fornitori stranieri.

“Arangea 2″

In carcere:

Bilacaj Saimir; Antonio Gullì; Santo Flaviano; Antonio Zambara; Antonino Votano; Antonio Rosario Trimboli; Giuseppe Stelitano; Goran Blagojevic; Elvio Giuseppe Brivio; Samuel Santo Cimmarrusti; Santo Crea; Davide Filippo Vincenzo Flachi; Santoro Rosaci; Domenico Alessandro Gullì; Carmel “Memè” Gullì; Francesco Barbaro; Antonino Gullì.

Ai domiciliari:

Giuseppe Ieracitano; Massimiliano Murrone;

Oikos

Il secondo troncone di inchiesta “Oikos“, riguarda un’articolata e complessa attività investigativa svolta dal personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno svolto, a partire dall’anno 2021, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che ha permesso di delineare i contorni di un’associazione a delinquere dedita alla detenzione a fini di spaccio, alla messa in vendita, alla cessione, distribuzione, commercio e trasporto di sostanza stupefacente.

Le indagini hanno permesso di documentare una frenetica, capillare e quotidiana attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana posta in essere con spregiudicatezza attraverso una fitta rete di clienti abituali e fornitori nonché l’acquisto e la vendita di importanti quantità di stupefacente che veniva poi rivenduto sul territorio calabrese ed anche su quello siciliano.

L’attività investigativa ha coinvolto, a vario titolo, un totale di 52 soggetti ed ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 35 di loro che proprio per questo motivo sono stati destinatari dell’Ordinanza di Custodia Cautelare eseguita, questa mattina, alle prime luci dell’alba. 33 sono i soggetti collocati in regime di custodia cautelare in carcere e 2 ai domiciliari.

In carcere:

Antonio Caracciolo; Domenico Caracciolo; Maria Bonfiglio; Santa Briganti; Abdelali Hamdani; Antonino Modafferi; Giovanni Sapone; Paolo Mottareale; Tommaso Qartarone; Kevin Vizzarri; Domenico Pellegrino; Dario Pellegrino; Domenica Lipari; Miro Ficara; Domenico Laganà; Raffaele Giorgio Raco; Massimo Gioffré; Cristian Sergio; Marco Antonio Mandalari; Domenico Tomasello; Desirè Polimeni Laganà; Filippo Martello; Massimo Greco; Salvatore Centonze; Giuseppe Sallia; Simone Alampi; Consolato Cutrupi; Ivano Calù; Marco Venuti; Sebastian Junior Utano; Virginio D’Arrigo; Stefan Octavian Iacob; Emilio Raco.

Ai domiciliari:

Giuseppe Pirrotta; Sebastiano Utano.

