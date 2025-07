«Con De Masi scompare una figura rara di calabrese resistente allo strapotere della ‘ndrangheta»

il ricordo

TAURIANOVA “Con Giuseppe De Masi scompare una figura rara di calabrese resistente allo strapotere della ‘ndrangheta, quando ancora era difficile essere coraggiosi nella nostra regione, ed esprimo ai familiari per questo il mio cordoglio personale e quello della mia Giunta con un gesto che però vuole significare anche la volontà di far rivivere nelle nostre azioni i valori per cui lui si è battuto in una zona difficile qual è la Piana di Gioia Tauro”. E’ quanto dichiara Roy Biasi, sindaco di Taurianova appena appresa la notizia della dipartita dell’imprenditore di Rizziconi. “Sono certo che la Calabria maggioritaria fatta di cittadini onesti e laboriosi – conclude Biasi – hanno saputo negli anni fare tesoro di un sacrificio personale e familiare che significò, a partire dagli inizi degli anni ’90 , respingere gli attacchi all’economia sana, imparando ad affezionarsi a quel modello di impresa etica e lungimirante che seppe incarnare De Masi. Dobbiamo anche a lui la maggiore libertà di cui godiamo oggi e vorrei che i suoi figli Graziella, Antonino e Michele, le loro famiglie e i suoi nipoti rimangano certi che la strada che ci ha indicato Il loro familiare abbiamo la forza di percorrerla in ogni campo sociale, politico ed economico anche nel suo nome”.

