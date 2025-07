Curinga, martedì l’intitolazione della villa comunale a Giacomo Matteotti

in agenda

CATANZARO “Il segretario provinciale del Partito Socialista Italiano (PSI) Federazione di Catanzaro, Domenico Marino, esprime il suo più vivo apprezzamento e plauso per l’imminente evento organizzato dal Comune di Curinga. Il prossimo 22 luglio alle ore 19:30, la villa comunale sarà ufficialmente intitolata al martire socialista Giacomo Matteotti, in un’iniziativa che celebra la sua figura e i suoi ideali. Lo riporta una nota. “Questa significativa intitolazione – prosegue – trae origine da una proposta promossa con fervore dai socialisti curinghesi, coordinati da Francesco Senese. La ricostituita sezione locale del PSI, infatti, in data 27 giugno 2024, con protocollo n. 5653, aveva formalmente richiesto all’Amministrazione Comunale e al Sindaco l’intitolazione di un luogo pubblico significativo alla memoria di Giacomo Matteotti, figura simbolo di libertà e giustizia sociale, barbaramente assassinato per le sue idee. La Giunta Comunale di Curinga, con la delibera n. 120 dell’8 ottobre 2024, ha accolto la richiesta, dimostrando sensibilità e adesione ai valori che Matteotti ha incarnato con la sua vita e il suo sacrificio. Il PSI Federazione Provinciale di Catanzaro desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver reso possibile questo importante momento di ricordo e riflessione”.

Il programma

L’evento si preannuncia come un momento di grande rilevanza civica e culturale, ed è così articolato: