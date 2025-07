A Cosenza un incontro su Indro Montanelli, tra giornalismo e pensiero conservatore

l’evento

COSENZA Indro Montanelli, il giornalista e il conservatore. Sarà questo il tema dell’incontro organizzato da Nazione Futura di Cosenza che si terrà l’11 settembre, alle 17,30, al Gran Caffè Renzelli. A parlare di Montanelli sarà Giuseppe Soluri, presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria e direttore de Il Giornale di Calabria. Introdurrà, Vincenzo Campanella, responsabile di Nazione Futura e interverrà Vittorio Lombardi, docente universitario di diritto. «Montanelli – si legge nella nota di Nazione Futura – è ritenuto come il più grande giornalista italiano del Novecento. La su lunga vita ha attraversato diverse fasi della nostra storia. La sua produzione giornalistica, dal Corriere a Il Giornale, rimane un caposaldo della nostra cultura. Liberale e conservatore, seguace di Prezzolini, la sua figura è anche interessante sul piano strettamente politico e si innesta in un pensiero che, da Papini a Longanesi, a Guareschi, abbraccia contenuti e uomini di rilevanza e spessore. Il circolo di Nazione Futura è impegnato alacremente per riproporre in chiave attuale figure di rilievo che hanno caratterizzato e caratterizzano ancora la memoria storica italiana».

