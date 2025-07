Tropea, controlli straordinari nella notte: due denunce per guida in stato di ebbrezza

l’attività

TROPEA Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tropea per contrastare la guida in stato di ebbrezza, tra le principali cause di incidenti stradali. Nel corso della notte, nel cuore della “Perla del Tirreno”, i militari dell’Aliquota Radiomobile, nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio, hanno controllato e denunciato due automobilisti trovati alla guida in evidente stato di alterazione alcolica.

Nel dettaglio, si tratta di un 20enne incensurato di Briatico, con un tasso alcolemico di 1,07 g/l e di un 27enne di Vibo Valentia, con precedenti di polizia, risultato positivo con un tasso di 1,46 g/l. Durante il servizio sono stati inoltre controllati 29 veicoli e 57 persone, ed elevate 4 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. L’operato dei militari, che hanno tempestivamente informato la Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata dal dott. Camillo Falvo, si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla guida in stato di alterazione psico-fisica.

Solo nella settimana dal 12 al 18 luglio, infatti, sono state denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro di 4 patenti. In un caso è stata inoltre sequestrata una mazza da baseball, rinvenuta all’interno di un’auto durante un controllo notturno. (redazione@corrierecal.it)

