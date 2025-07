«Giustizia è fatta. Accolte le eccezioni formulate dal Comune di Carolei»

il verdetto

COSENZA «Oggi giustizia è stata fatta. Il tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice Giovanni Provazza, ha accolto le eccezioni formulate dal Comune di Carolei, nella persona del suo legale Avv. Giuseppe Leporace, contro il Consorzio ValleCrati. Il tribunale ha accolto, infatti, tutte le eccezioni, in particolare ha annullato la delibera del C.d.a. del 07/02/2024 secondo la quale veniva negato il diritto di voto a tutti i comuni non in regola con il versamento delle quote consortili. Essendo stata annullata la delibera del 07/02/2024, il Presidente uscente Maximiliano Granata ha ottenuto solo il 27% dei voti validi, contro il 73% di voti validi ottenuti dal sottoscritto». Lo riferisce in una nota il sindaco di Carolei Francesco Iannucci. «Mi auguro prosegue Iannucci – che Maximiliano Granata, pur non avendo, con artifizi, rispettato la volontà dei soci consorziati, voglia rispettare, immediatamente, la sentenza del Giudice Ordinario e prendere atto della volontà dei soci del Consorzio Vallecrati. Non fosse altro per LEGALITA’ di cui tanto si vanta pubblicamente. In caso contrario chiederò, insieme agli atri comuni che hanno inteso esprimere la volontà di eleggere un nuovo Presidente, l’intervento del Prefetto…..in attesa dell’altro ricorso pendente presso il TAR (ad Ottobre)….da oggi, infatti, i togati amministrativi hanno un altro elemento su cui giudicare».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato