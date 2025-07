«Sul candidato presidente no a fughe in avanti. Ma noi siamo pronti a indicare un nome»

verso le regionali

LAMEZIA TERME «Avs, con i suoi leader Bonelli e Fratoianni, scesi in Calabria proprio a suggellare i successi organizzativi dei propri partiti, ha rivendicato il ruolo di protagonisti nelle prossime scelte che si andranno a compiere, dichiarando che le donne e gli uomini del proprio gruppo dirigente e della società che guardano positivamente a questa esperienza politica nuova e innovativa sono pronti e si candidano a governare la Calabria». Lo afferma il segretario regionale di Sinistra Italiana, Fernando Pignataro, in una nota di resoconto dell’ultima assemblea regionale del partito. «Non c’è da inventarsi nulla, né cominciare con i soliti giochini di sponda, proporre le solite primarie che fanno scegliere i candidati a tutti tranne che alle cittadine e ai cittadini che vogliono il cambiamento vero. C’è bisogno solo di una assunzione di responsabilità che i calabresi, tutti, ci chiedono. A noi – aggiunge Pignataro – il compito di dimostrare che gli errori che abbiamo pagato a caro prezzo, ma soprattutto hanno pagato gli abitanti di questa regione, ci hanno insegnato che alle parole devono seguire i fatti. Con riferimento ai lavori dell’assemblea di Sinistra Italiana Calabria, alla quale ha partecipato anche il componente della segreteria nazionale Panini, si ricorda anzitutto il saluto di benvenuto alle nuove adesioni, tra cui quella del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, e si riferisce di aver chiesto al segretario nazionale del partito Fratoianni di farsi interprete presso le altre forze della coalizione progressista per una iniziativa nazionale nel prossimo autunno, con tutti i leader nazionali di Pd. M5S e Avs, sulla drammatica situazione della sanità calabrese, ormai ritenuta una emergenza nazionale.

L’orizzonte delle Regionali

«Con questo bagaglio di riflessioni e lavoro politico Sinistra Italiana – osserva Pignataro – si vuole approcciare al confronto politico delle prossime settimane per costruire una seria, credibile e forte Alternativa al Governo regionale. Alla narrazione fantastica di una regione in cui tutto va bene, delle parate e delle passerelle, che tenta di nascondere un malessere crescente, un disagio in gran parte della popolazione, la mancata risoluzione di problemi atavici e l’incapacità di far fronte anche alle emergenze, tante, della nostra terra, occorre rispondere con un programma concreto di cose possibili e da fare, un progetto di società e di regione che utilizza le occasioni per costruire strategie di sviluppo, con l’intento principale di trattenere le sue migliori risorse ed energie. Il programma prima di tutto e sopra ogni cosa. Non si può parlare di alleanze e candidature senza parlare della Calabria, di quella che ci viene consegnata e di quella che vogliamo e proponiamo alle cittadine e ai cittadini, dei problemi veri e delle priorità. Così dobbiamo iniziare il confronto, prima tra le forze centrali della Coalizione progressista per allargare poi a Movimenti, Associazioni, Partiti con una grande apertura, senza veti, ma con idee comuni chiare, con opzioni strategiche nette e con scelte di cambiamento vero e radicale. Per fare questo c’è bisogno, secondo sinistra Italiana di un rinnovamento profondo delle classi dirigenti, quindi delle candidature, di una grande pulizia morale, di una evidente discontinuità col passato, che ha visto il centrosinistra spesso colpevole di continuismo con le esperienze governative delle destre e di una trasversalità, che hanno determinato sfiducia, allontanamento dalla politica di tante e tanti, omologazione delle esperienze politiche e di governo. Secondo noi questo è l’approccio giusto e che serve ad una regione sempre più fanalino di coda in Europa e che, se dovesse continuare a governare questa destra, rischia non di rimanere al palo, ma di tornare ancora più indietro, di fallire miseramente. I calabresi devono percepire che c’è un’idea, c’è la voglia di misurarsi, c’è un’alleanza larga. Poi si può pensare, in tempi rapidi, alla candidata o al candidato presidente della Regione, senza fughe in avanti. Mostrando grande responsabilità nella scelta che certo si deve compiere in Calabria, ma sia chiaro che deve avvenire nell’ambito di un quadro di riferimento nazionale, nel rispetto delle pari dignità tra le forze che concorrono alla coalizione. Sinistra Italiana – conclude infine Pignataro – è impegnata a rafforzare il legame con Europa Verde della Calabria, con la quale costituisce l’Alleanza Verdi Sinistra, forza oramai consolidata e considerata in forte crescita su tutto il territorio nazionale». (redazione@corrierecal.it)

