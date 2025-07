Morelli: «Oltre 64 milioni di euro di nuove risorse per rafforzare gli investimenti in Calabria»

l’intervento

ROMA «Oltre 64 milioni di euro di nuove risorse andranno a rafforzare gli investimenti in Calabria per la promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità». È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della seduta odierna del CIPESS che, tra le altre cose, ha approvato la modifica del Programma operativo complementare (POC) della regione Calabria.

«Con la decisione presa oggi dal CIPESS – spiega il Sottosegretario – la dotazione del Programma operativo complementare della Calabria arriva a superare il miliardo di euro». «Le nuove risorse – continua il senatore Morelli – serviranno a rafforzare l’impatto delle politiche attive del lavoro regionali, attraverso il sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio, la promozione della qualità dell’occupazione, il potenziamento dei servizi per l’impiego e il rafforzamento dell’offerta di percorsi di politica attiva». «In particolare, l’impiego delle risorse consentirà di intervenire in modo mirato a sostegno di un’ampia fascia di popolazione adulta, già coinvolta in percorsi di utilità sociale e inclusione, per garantire continuità a iniziative che, nel tempo, hanno rappresentato una risposta efficace alla marginalità lavorativa e all’inattività forzata». «Le nuove risorse stanziate dal CIPESS per il Programma complementare della Calabria – conclude il Sottosegretario – contribuiranno a dare impulso allo sviluppo economico e sociale nel territorio regionale, in linea con l’impegno del CIPESS e di tutto il Governo a promuovere gli investimenti territoriali strategici, a beneficio della competitività dei territori e della coesione economica e sociale del Paese».

