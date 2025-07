Bombardieri a Reggio Calabria: «Intollerabile avere più di mille morti all’anno sul lavoro»

sicurezza sul lavoro

REGGIO CALABRIA «Noi continuiamo a lavorare in tutti i modi possibili per dimostrare che c’è un tema fondamentale da affrontare in questo paese che riguarda la sicurezza sul lavoro». Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria a margine della presentazione della “Campagna dei diritti – Salute e sicurezza nel settore agroalimentare”, promossa dal sindacato. «Crediamo – ha aggiunto Bombardieri – che sia assolutamente intollerabile avere più di mille morti all’anno sul lavoro. Il nostro scopo, con la campagna che abbiamo promosso, è quello di approfondire gli strumenti e le sperimentazioni che si possono fare per aumentare la prevenzione. Su questo tema c’è tanto da fare non solo da parte delle organizzazioni sindacali, ma anche del governo, delle autonomie regionali e delle controparti. E’ un tema sul quale, come Uil, siamo mobilitati. Ne stiamo parlando con il governo, da parte del quale c’è stata una prima apertura. Dobbiamo velocizzare, però, perché se riusciamo a risparmiare anche una sola vita umana, abbiamo già fatto una grande cosa. É necessario utilizzare l’intelligenza artificiale per la prevenzione sulla sicurezza sul lavoro. Con questa campagna la Uil dimostra la sua capacità di essere al passo con i tempi e di saper guardare sempre un po’ più avanti». (redazione@corrierecal.it)

