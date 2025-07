‘Ndrangheta, architetto ucciso a Pescara: due ergastoli

la sentenza

Si è chiuso con due ergastoli e un’assoluzione il procedimento davanti alla Corte d’Assise di Chieti, presidente Guido Campli, giudice a latere Luca De Ninis, riguardante la vicenda dell’agguato del primo agosto 2022, nel bar del Parco, a Pescara, in cui fu ucciso l’architetto Walter Albi, 66 anni, e ferito gravemente l’ex calciatore Luca Cavallito. Sono stati condannati all’ergastolo Cosimo Nobile, detto Mimmo, ritenuto l’esecutore dell’omicidio; Natale Ursino, originario di Locri (Reggio Calabria), legato alla ‘ndrangheta e ritenuto il mandante. Assolto per “non aver commesso il fatto” il pescarese Maurizio Longo, considerato dall’accusa il fiancheggiatore. L’accusa – rappresentata dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e dal sostituto Andrea Di Giovanni – aveva chiesto la condanna all’ergastolo per tutti e tre gli imputati. L’udienza si e’ tenuta nell’aula 1 del tribunale di Pescara. La sera del delitto Albi e Cavallito erano seduti al tavolo, quando l’aggressore, con casco integrale sul volto, giacca nera, pantaloni più chiari, zaino sul petto, pistola in pugno, esplose i colpi di pistola. Prima i colpi dall’esterno del bar, attraverso la siepe, con cui ferì i due, seduti entrambi allo stesso lato del tavolo. Poi entrò nel dehor, passando tra i vasi, e sparò ancora, a distanza ravvicinata, mirando alla testa. L’architetto morì sul colpo, mentre il 49enne, in condizioni disperate, fu trasportato in ospedale. (Agi)

