Incendi nel Vibonese, le fiamme minacciano abitazioni e terreni – FOTO E VIDEO

l’emergenza

VIBO VALENTIA Paura nella periferia di Vibo Valentia dove, da qualche ora, un incendio sta interessando alcuni terreni nei pressi di un centro residenziale in via Olivarella, dove è in corso anche l’evacuazione di una fattoria. Altro grosso incendio nelle zona di Silica.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, agenti di Polizia ma anche gli operatori di Calabria Verde, impegnati a domare le fiamme. A rendere tutto più complicato, il vento e le altissime temperature di oggi, con picchi di 43 gradi. Domato quello in viale Olivarella, se ne è sviluppato un altro in viale accademie vibonese. Continua a bruciare il costone di località Cocari, chiusa al momento la Statale 18 verso Vibo Marina-Longobardi in entrambi i sensi di marcia nei pressi della zona Silica. In fiamme anche una auto in una proprietà privata. (ma.ru.)

In aggiornamento