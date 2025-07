Turisti evacuati per un incendio a Cirò Marina. Si indaga per dolo

il fatto

CROTONE Il vicesindaco di Cirò Marina, Pietro Mercuri, ha revocato questa mattina l’ordinanza di sgombero del villaggio turistico Volvito dove ieri pomeriggio è divampato un incendio di vaste dimensioni che ha messo in serio pericolo l’incolumità delle centinaia di persone in questi giorni in vacanza nella struttura. Complessivamente 245 i turisti che oggi sono potuti rientrare nei loro alloggi, ad eccezione di 4 unità abitative ancora inibite per rischio indotto da caduta di rami e presenza di fumo. Sul posto sono iniziati i rilievi degli ispettori dei vigili del fuoco, dei carabinieri della compagnia di Cirò Marina e del gruppo forestali che indagano su un’ipotesi di incendio doloso che sarebbe stato appiccato in una zona distante dalla struttura turistica. Il fuoco, secondo i primi rilievi effettuati anche con l’utilizzo di un drone, dagli esperti dei carabinieri forestali, sarebbe stato appiccato a circa 950 metri a sud del villaggio turistico. Poi, alimentato dal vento che lo spingeva verso nord e dalla vegetazione secca, il fuoco ha attraversato un uliveto, danneggiando molte piante, ed è arrivato proprio al limite della struttura turistica. Fortunatamente il fuoco è penetrato solo nella parte antistante la piscina bruciando foglie secche ed aghi di pino caduti dagli alberi, ma senza danneggiare le piante. Il fumo invece ha invaso ogni cosa raggiungendo, spinto dal vento, anche la spiaggia da dove c’è stato un fuggi fuggi generale. Quanto ai danni, dal punto di vista strutturale solo un appartamento ha avuto una finestra bruciata, mentre è stato gravemente danneggiato il tetto del ristorante che era la struttura più vicina al fronte di fuoco. (AGI)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato