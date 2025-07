San Ferdinando, campagna straordinaria per la tutela dell’ambiente

Lotta all’inquinamento

SAN FERDINANDO Il Comune di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, ha da tempo avviato una campagna di prevenzione, ricognizione, monitoraggio e verifica delle attività di depurazione e utilizzo illecito delle reti idriche, finalizzata alla tutela dell’ambiente marino e del paesaggio costiero. Un impegno concreto che si inserisce in una strategia di lungo periodo, portata avanti con determinazione per preservare la reputazione del territorio e rilanciarne la vocazione turistica. Da anni l’Amministrazione Comunale è attivamente impegnata in questa battaglia ambientale, grazie anche alla collaborazione istituzionale con la Regione Calabria e con gli organi preposti alla vigilanza e al controllo, come l’ARPACAL, la Capitaneria di Porto e tutti coloro che operano per la salvaguardia del territorio, delle risorse naturali e del mare.

Il Comune chiede un Tavolo Tecnico Permanente e un Osservatorio Ambientale

L’estate in corso è segnata da un fenomeno particolarmente grave: il cosiddetto “mare verde”, che interessa ampi tratti del litorale calabrese. Di fronte a questa emergenza, il Comune di San Ferdinando ha già inoltrato formali richieste alla Regione Calabria e alla IAM per ottenere tutti i dati relativi ai campionamenti effettuati, agli esiti delle analisi e allo stato della depurazione, sia in riferimento all’impianto consortile che lungo l’intero corso del fiume Mesima. Consapevoli che tali problematiche non possono essere affrontate esclusivamente con controlli sporadici e in situazioni emergenziali, il Comune ha chiesto con forza l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente e di un Osservatorio Ambientale, coinvolgendo anche l’Assessorato regionale all’Agricoltura. È ormai evidente che la presenza anomala di nutrienti in mare – tra cui azoto e fosfati – sia direttamente connessa all’uso intensivo di fertilizzanti in agricoltura, che attraverso il dilavamento dei terreni raggiungono il mare provocando fenomeni di eutrofizzazione. Per affrontare la questione con il massimo rigore scientifico e giuridico, il Comune ha inoltre incaricato i massimi esperti di diritto marino e di scienze ambientali, con l’obiettivo di predisporre un quadro tecnico-legale solido su cui fondare le future azioni amministrative e istituzionali. Un approccio multidisciplinare che mira a identificare con precisione le cause, definire responsabilità e proporre soluzioni strutturali e durature. Il Comune di San Ferdinando intende portare avanti questa battaglia senza sconti, senza paura e senza guardare in faccia nessuno, nell’interesse esclusivo dell’ambiente, della salute pubblica e della reputazione del nostro territorio. Se necessario, l’Amministrazione è pronta anche a chiedere alla Regione Calabria l’introduzione di misure restrittive sull’uso di specifici fertilizzanti, al fine di proteggere l’ambiente terrestre e marino, tutelare il paesaggio e garantire un futuro sostenibile alla nostra comunità, che ha nel turismo una delle sue principali risorse.

Le parole del sindaco

«Questa battaglia sarà dura e complessa ma va assolutamente vinta – dichiara il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano -, siamo pronti ad alzare il livello e ad adottare ogni misura utile a preservare l’ambiente marino e l’economia locale. Questi fenomeni non sono risolvibili in emergenza ma solo con decisioni forti, lungimiranti e coraggiose che richiedono lo sforzo congiunto di tutti i livelli istituzionali: per questo motivo abbiamo chiesto di istituire un tavolo tecnico permanente e un “Osservatorio Mare” coinvolgendo in ottica collaborativa sia gli organi esecutivi che di vigilanza. Siamo certi che la Regione Calabria, l’Arpacal, le Capitanerie di Porto ma anche le Procure non ci lasceranno soli, visto che gli obiettivi hanno una rilevanza strategica per l’intera Regione. Abbiamo sempre apprezzato gli sforzi profusi e le energie spese per tutelare l’ambiente da parte della Regione Calabria, ma oggi – conclude Gaetano – è necessario attuare interventi strutturali anche drastici come il divieto di utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari, vigilanza stringente sul ciclo dei rifiuti liquidi e ispezioni a campione in tutti i punti sensibili».

