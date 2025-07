Tecnologia e umanizzazione delle cure: la diagnostica del futuro parte da Lamezia Terme – VIDEO

Diagnostic Omnia Center

LAMEZIA TERME Un nuovo progetto imprenditoriale nel campo della sanità e dell’innovazione tecnologica: il D.O.C. Diagnostic Omnia Center è una realtà all’avanguardia dedicata alla diagnostica avanzata che unisce eccellenza clinica, tecnologie di ultima generazione e una visione lungimirante.

Il centro, inaugurato venerdì 25 luglio a Lamezia Terme, è un hub capace di coniugare medicina personalizzata, competenze specialistiche e nuove frontiere della diagnostica per immagini e di laboratorio. «Un presidio completo che punta, sin da subito, a diventare un punto di riferimento fornendo risposte veloci e di qualità ai bisogni della comunità», racconta Silvia Vitalone – imprenditrice e socia della struttura. «L’obiettivo – aggiunge Vitalone – è soddisfare i bisogni di un settore, quello sanitario, spesso carente segnato da lunghe liste d’attesa e dalla difficoltà di accesso rapido ai principali servizi. Oggi è necessario dare risposte veloci e di qualità agli utenti, penso – ad esempio – ai pazienti oncologici o ai diabetici», sottolinea Vitalone. Che aggiunge: «Uno degli elementi cardine del nostro progetto è il significativo investimento in capitale umano e tecnologie, con l’obiettivo di garantire standard elevatissimi. Il centro si avvale infatti di professionisti altamente qualificati, selezionati per le loro competenze specifiche e l’esperienza maturata nei principali poli sanitari nazionali. E poi, sono stati acquisiti macchinari di ultima generazione, in grado di offrire prestazioni rapide, precise e meno invasive per i pazienti». E’ il caso della risonanza magnetica ad alto campo 1.5 Tesla. «L’assenza di elio consente di eseguire esami e risonanze in tempi ridotti, circa 20 minuti, ed è possibile inoltre analizzare diversi distretti del corpo. La macchina – inoltre – riduce sensibilmente quel fastidioso rumore che spesso accompagna l’esame del paziente». Non solo apparecchiature di ultima generazione, il centro punta sull’umanizzazione delle cure: un aspetto cardine. «E’ importante offrire al paziente un supporto costante, aiutandolo a ridurre l’ansia e le paure, penso anche ai tanti bambini che spesso si trovano costretti a sottoporsi a particolari esami».

«La Calabria, purtroppo, è una delle regioni che si ritrova spesso in coda in molte classifiche legate agli standard qualitativi in campo sanitario, ecco perché abbiamo deciso di investire in un centro altamente specializzato in diagnostica e prevenzione», racconta l’imprenditore e socio DOC Gianni Torcasio. «Il centro mira a diventare un riferimento per il territorio, alleggerendo il carico degli ospedali pubblici e offrendo un’alternativa concreta a chi, troppo spesso, è costretto a rivolgersi fuori regione in cerca di risposte concrete e rapide».

«Oggi è un giorno importante, la diagnostica è sempre più sviluppata e consente di definire la vita di un paziente, dal punto di vista chirurgico e da quello clinico», sostiene il dottore Giannantonio Manasia, direttore sanitario D.O.C. Diagnostic Omnia Center. «A Lamezia Terme – continua – non era presente una struttura diagnostica-radiologica così all’avanguardia, chi ha deciso di realizzare questo centro lo ha fatto consapevole di poter mettere a disposizione macchinari di alto livello». (redazione@corrierecal.it)

