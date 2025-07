Arriva in libreria “La Transmondanza” di Antonio Bevacqua: un nuovo sguardo sul fenomeno migratorio

la novità editoriale

COSENZA E’ uscito in libreria La Transmondanza, il nuovo lavoro del Prof. Antonio Bevacqua: un libro che intreccia letteratura, filosofia e antropologia per proporre una riflessione profonda e innovativa sul fenomeno della migrazione contemporanea.

Disponibile a partire da ieri, La Transmondanza è molto più di un semplice saggio: è un’opera che unisce rigore scientifico e sensibilità umana, ponendo al centro il valore della migrazione come occasione di scambio, trasformazione e rinascita. Un libro pensato per pensare, che parla alla mente e al cuore.In queste 250 pagine dense e coinvolgenti, Antonio Bevacqua – docente di Filosofia e Storia, autore e studioso delle dinamiche migratorie – esplora la migrazione come processo culturale, sociale e umano. Il termine Transmondanza, da lui coniato, ridefinisce il concetto stesso di migrazione: non più frattura o perdita, ma movimento generativo, arricchimento reciproco, costruzione di ponti tra mondi diversi.Attraverso un’analisi delle migrazioni italiane, in particolare quelle provenienti dal Sud, l’autore invita a superare la narrazione tragica dell’emigrazione per restituirle una dimensione vitale e trasformativa. Il libro propone un nuovo paradigma culturale: quello di una ritornanza attiva e creativa, in cui i migranti che tornano alle proprie terre d’origine portano con sé competenze, saperi e visioni capaci di rigenerare comunità intere.

La Transmondanza si distingue anche per l’attenzione alle migrazioni contemporanee provenienti dall’Africa e dall’Asia, e per la proposta di un dialogo interculturale come chiave per affrontare le sfide della diversità. Bevacqua immagina il Sud Italia come una “città del sole”, crocevia di culture e laboratorio di una nuova identità collettiva, dove tradizioni locali e influenze globali convivono in armonia.Il volume è arricchito da riflessioni filosofiche profonde, che dialogano idealmente con Platone, Aristotele, Hegel e altri pensatori, e offrono una solida cornice teorica per comprendere il fenomeno migratorio nella sua complessità. Con approccio umanistico, l’opera pone al centro la dignità dell’essere umano e la necessità di costruire comunità inclusive, giuste e solidali.

Ad accompagnare e amplificare il messaggio del libro, La Transmondanza si presenta anche come Suonolibro: un progetto originale che include 12 canzoni inedite, scritte e composte dallo stesso Antonio Bevacqua. I brani, di impronta cantautorale, spaziano dal mondo della scuola all’esperienza migratoria, dalla riflessione esistenziale al sentimento amoroso. Ogni canzone è pensata come estensione sonora del pensiero contenuto nel libro, uno strumento narrativo che rende ancora più vivo il dialogo tra le culture e le storie.

Realizzazione editoriale, editing e revisione, progetto grafico, impaginazione e copertina sono a cura di Erminia Madeo, rossanese, eccellenza nel settore editoriale. La sua esperienza e sensibilità hanno contribuito in modo decisivo alla qualità complessiva dell’opera, valorizzandone ogni dettaglio con grande professionalità.La Transmondanza è un progetto unico nel suo genere, capace di immaginare un mondo diverso, più umano, più consapevole, più interconnesso. Disponibile presso tutte le librerie e le principali piattaforme digitali. (redazione@corrierecal.it)

