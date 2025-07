Ecco i calendari di serie C: il Cosenza parte da Monopoli, Crotone in casa contro il Benevento

il sorteggio

Con l’uscita del calendario del Girone C di Serie C, prende il via in Calabria la stagione di Cosenza e Crotone Il Cosenza comincia il campionato in trasferta contro il Monopoli, nella prima giornata prevista tra il 24 agosto. Un esordio tutt’altro che semplice sul campo dei pugliesi, spesso ostici tra le mura amiche. Alla seconda giornata, i rossoblù tornano al “San Vito – Marulla” per affrontare la Salernitana: un match che profuma di Serie B e rivalità antica, e che promette subito scintille.

Il Crotone, invece, partirà in casa contro il Benevento, un altro scontro tra nobili decadute del calcio italiano. I rossoblù pitagorici avranno subito un banco di prova contro una delle favorite del girone. Alla seconda giornata faranno visita al Team Altamura, nome curioso ma da non sottovalutare, specie nelle fasi iniziali del campionato.

Il derby

Il calendario regala agli appassionati il derby Crotone-Cosenza già nelle prime fasi della stagione: Andata: 3ª giornata, 7 settembre 2025 allo Scida; Ritorno: 18 gennaio 2026 al San Vito Marulla.

Il calendario

