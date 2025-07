In Italia cresce l’assistenza domiciliare: +108% in Calabria

sanità

Cresce l’assistenza domiciliare. Lo certificano i dati Agenas relativi al 2024, che registrano oltre 1,5 milioni di anziani assistiti con almeno una prestazione domiciliare nel corso dell’anno. Si tratta di una crescita esponenziale che supera sia il target di riferimento per il 2024 di circa 1,401 sia quello di fine 2025, fissato a 1,454. Oltre il 119% in più rispetto all’obiettivo annuale, con il 10,9% di anziani presi in carico rispetto al benchmark europeo fissato al 10% e anche in crescita in confronto all’8,4 del 2023. La ricerca si basa sugli indicatori del flusso informativo ministeriale SIAD, con validazione da parte della Direzione generale del Ministero della Salute.

Cresce anche la Calabria

Come riporta Quotidiano Sanità, sono Piemonte, Umbria e Trento le regioni con la crescita più netta, rispettivamente +186%, +166%, + 141%. Crescono anche le regioni del Sud, come la Campania che registra un +131% e una copertura dell’11,5% degli over 65. Boom anche in Calabria, seppur con una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale, con il 108% di aumento dei pazienti assistiti, superando il target di circa 3 mila over 65 il target fissato per il 2024 (39.998).

