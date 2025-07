Pd Catanzaro, si è insediata la commissione di garanzia

la riunione

CATANZARO Si è insediata presso la federazione del Partito Democratico di Catanzaro, la commissione di garanzia provinciale. L’incontro è stato introdotto dal segretario provinciale Gregorio Gallello il quale, nell’augurare buon lavoro ai componenti della commissione, ha sottolineato come la democrazia interna, il rispetto delle regole interne, la correttezza del confronto e la coerenza con i valori fondanti del Partito Democratico debbano essere il punto fermo di ogni azione. L’organo, formato da Antonio Ionà, Giuseppe Correale, Simona Staglianò, Angela Decio e Antonio Laganà, ha eletto all’unanimità Angela Decio come presidente.

Angela Decio eletta presidente

«Assumo questo incarico – dichiara Angela Decio – con senso di responsabilità, consapevole del ruolo che la commissione ricopre nel garantire il rispetto delle regole statutarie, la trasparenza dei processi interni e la tutela dei diritti degli iscritti e delle iscritte. Siamo in un tempo in cui la politica ha bisogno di rigore, credibilità e fiducia. Anche da ruoli come questo si può contribuire a rafforzare la qualità della nostra comunità politica rendendola più giusta, più coesa e più vicina ai cittadini. Ringrazio chi ha sostenuto questo percorso e chi, con spirito costruttivo, contribuirà al lavoro che ci attende e assicuro il mio impegno per svolgere questa funzione con imparzialità, spirito di servizio e piena dedizione».

