Al porto di Catanzaro sei giorni di musica e cultura con “Sapore di mare”: attesa per il concerto di Fausto Leali

il festival

CATANZARO Sarà Fausto Leali a chiudere la terza edizione di Sapore di Mare, la rassegna che prenderà il via il 9 agosto fino al 14 al porto di Catanzaro con concerti, spettacoli, talk scientifici e gastronomia d’eccellenza. L’artista chiuderà una sei giorni di musica e cultura con grandi autori come Antonio Mezzancella, Demo Morselli e Marcello Cirillo con la loro Hit Parade Show (coprodotta insieme a Estarte e al Comune di Catanzaro), i Liveplay con il loro omaggio ai Coldplay, e l’esplosivo spettacolo “Raffaella” dedicato a Raffaella Carrà. L’evento è stato presentato questa mattina, giovedì 31 luglio, nel corso di una partecipata conferenza stampa ospitata dal Benny Hotel. A illustrare i dettagli della manifestazione sono intervenuti l’ideatore Antonio Ursino, l’assessore comunale alla Cultura Donatella Monteverdi e il professor Giuseppe Chiarella dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, partner scientifico del progetto.

«Finalmente ci siamo»

«Finalmente ci siamo», ha dichiarato Antonio Ursino, organizzatore dell’evento insieme a Maurizio Rafele e Vito Catania. «Sapore di Mare è una kermesse che si articola in tre momenti distinti ma fortemente connessi – ha aggiunto – la gastronomia, che esalta i sapori mare-terra della Calabria; la cultura, affidata ai talk dell’Università Magna Græcia; e naturalmente la musica, che parlerà a pubblici diversi, culminando con il concerto di Fausto Leali». Un grazie sentito è stato rivolto dagli organizzatori a tutte le istituzioni coinvolte: dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro, al Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, fino al Presidente della Provincia Mario Amedeo Mormile e alla Camera di Commercio, nonché ai partner del progetto quali le associazione “Il cilindro Aps” e “La Sfinge Aps”.

Un grande palcoscenico

Il porto si trasformerà così in un grande palcoscenico sul mare, capace di unire intrattenimento e riflessione. Ogni sera alle 21:15, infatti, ad aprire il programma saranno i talk divulgativi curati da docenti e ricercatori dell’UMG, con la moderazione del giornalista Gabriele Rubino, che affronteranno tematiche attualissime: dalla dieta mediterranea alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, fino alla cosmetica naturale e all’uso dell’olio extravergine d’oliva come “ingrediente” della salute. «Essere presenti in un contesto come questo significa rafforzare il legame tra il nostro Ateneo e il territorio», ha affermatoGiuseppe Chiarella. «I nostri docenti metteranno a disposizione della comunità conoscenze che possono tradursi in strumenti concreti per migliorare la qualità della vita. Un’occasione preziosa di divulgazione, che rientra pienamente nella nostra missione istituzionale».

Un viaggio nei sapori autentici del Mediterraneo

Ci sarà anche l’area gastronomica, pensata come un viaggio nei sapori autentici del Mediterraneo. Dal cuoppo di pesce alla porchetta di Ariccia, passando per morzello di baccalà, primi piatti di mare e terra, pizza, dolci siciliani e cocktail bar sul porto: il cibo sarà protagonista quanto la musica. L’assessore Donatella Monteverdi ha sottolineato con convinzione il cambio di passo impresso a questa stagione culturale: «Abbiamo scelto di puntare sui grandi concerti gratuiti, aperti a tutti, senza prenotazioni e senza barriere. È una scelta profondamente democratica. Sapore di Mare rappresenta bene la direzione in cui vogliamo andare: cultura accessibile, sinergie con l’università, attenzione al territorio». Sapore di Mare è dunque molto più di un festival: è un racconto corale della Calabria contemporanea, dove tradizione e innovazione convivono, tra cultura scientifica, musica per tutte le età e una gastronomia che parla con sincerità delle proprie radici. Un’occasione per cittadini e turisti di vivere il porto di Catanzaro come spazio di incontro, condivisione e festa.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato