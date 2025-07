Dimissioni di Occhiuto, Durigon: «Sono fortemente con il presidente, vinciamo di nuovo»

il commento

CASTROLIBERO «Sono fortemente con Occhiuto. Ad Ottobre torneremo al voto anche in Calabria, la Lega sarà pronta a scendere in campo ed a vincere nuovamente». Claudio Durigon, vice segretario del Carroccio commenta così l’annuncio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che pochi minuti fa ha annunciato la volontà di dimettersi per poi ricandidarsi alle prossime regionali. Durigon è tra gli ospiti del Festival Letture nel Borgo in corso a Castrolibero. «Tornare a chiedere la fiducia ai cittadini calabresi è giusto così da evitare di perdere mesi di tempo e di lavoro». «La Lega è pronta, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora e puntiamo a diventare partito di riferimento del centrodestra nella regione. Matteo Salvini sarà presente in Calabria già nei prossimi giorni», conclude la nota. (f.b.)