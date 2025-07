Dimissioni Occhiuto, Gentile: «Un fulmine a ciel sereno, aspettiamo Salvini per confrontarci»

la reazione

COSENZA Il telefono squilla di continuo. La sigaretta nella mano sinistra, la destra trattiene a fatica lo smartphone. Katya Gentile, consigliera regionale in quota Lega, commenta le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto, a margine del Festival “Letture nel borgo” a Castrolibero. «Un fulmine a ciel sereno, perché la notizia arrivata all’improvviso, non ho neanche visto il video del presidente e poi a poche ore fagli Stati generali di Forza Italia a Reggio Calabria». Gentile pensa all’immediato futuro. «Nei prossimi giorni arriverà Salvini in Calabria e avremo modo di confrontarci. La palla passa ai calabresi». Occhiuto nel video ha parlato di rischio immobilismo. «Non ci sarà immobilismo, noi siamo qui». (f.b.)

