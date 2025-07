Mariella Calogero si dimette da Italia Viva

i saluti

Con una lettera aperta rivolta al segretario di IV, Matteo Renzi, e ai militanti, Calogero annuncia le dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti all’interno del partito.

«Carissimo Matteo, carissimi tutti,

l’esperienza politica in Italia Viva per me volge al termine. Rassegno le mie dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti fino ad oggi all’interno del partito. Ringrazio per l’opportunità avuta in questi anni. Fin dal primo momento ho assunto con impegno e dedizione gli incarichi regionali e nazionali, contribuendo ad animare una forza politica liberale ed europeista, con l’obiettivo di costruire nuove idee e concrete occasioni di crescita nazionali e per il territorio, per la mia amata Calabria. La passione, il coraggio e il senso di comunità hanno guidato ogni mia scelta e azione con l’intento costante di rafforzare il legame tra le periferie e l’organizzazione centrale, credendo in un progetto serio e con una visione chiara e concreta, utile ad attuare opportunità tangibili per la mia terra. Rimango fiduciosa verso una politica significativa e pragmatica, sempre aperta al confronto e allo sviluppo del nostro Paese e delle sue eccellenze».