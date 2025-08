Isola Capo Rizzuto, controlli nei locali: irregolarità e sanzioni

la stretta

CROTONE In questi giorni i Carabinieri stanno aumentando, in corrispondenza dell’intensificazione delle presenze turistiche sul territorio di tutta la provincia, i controlli in ogni ambito, a partire dalle località di maggiore presenza e vitalità, allo scopo di assicurare sicurezza e legalità anche nei momenti di svago e divertimento. I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, in particolare, hanno svolto insieme alle componenti specialistiche dell’Arma del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, anche con il supporto della polizia municipale di quel Comune, mirati servizi nella nota e frequentata località costiera di Le Castella.

Tra i locali controllati, in tutto più di 10, ben 6 hanno fatto riscontrare irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico, con sanzioni amministrative comminate per un importo complessivo di più di 1000 euro. Due di questi sono risultati essere in violazione di altre norme specifiche, in particolare in ambito della prevenzione sanitaria e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ricevendo la sanzione amministrativa ulteriore di 2.000 euro ciascuno. (redazione@corrierecal.it)

