Occhiuto: «Aspetto di conoscere il candidato dall’altra parte». «Calenda e Azione? Possono essere perdonati, ma…»

l’intervista

VILLA SAN GIOVANNI «Possiamo fare una campagna elettorale facendo un consuntivo di ciò che abbiamo realizzato». Ha parlato di cantieri in corso, risultati conseguiti negli aeroporti con «record di passeggeri» e riforme realizzate, Roberto Occhiuto in riferimento alla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali, a margine della chiusura degli “Stati Generali del Mezzogiorno”, organizzato a Villa San Giovanni da Forza Italia. La data è vicina – nei programmi inizio ottobre, «al massimo il 12 e il 13 ottobre” – dopo l’annuncio delle sue dimissioni da presidente della Regione. «Aspetto – ha aggiunto Occhiuto – che dall’altra parte del campo venga espresso il candidato e poi sarà stimolante confrontarmi con chi sceglieranno. Nella coalizione che mi sosterrà non ci saranno solamente liste di partito, ma anche altre liste. In queste ore sto ricevendo tantissime richieste di candidature da parte di sindaci e persone che non hanno appartenenza politica».

E dopo le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Carlo Calenda, sul destino di “Azione” Occhiuto ha spiegato: «Ha fatto delle dichiarazioni molto eloquenti, forse ritenendo che ci fosse ancora un anno di tempo per recuperare. Forse non sapevano che il momento delle elezioni sarebbe stato così prossimo». «C’è anche la possibilità di essere perdonati – ha aggiunto Occhiuto – ma bisogna dire con chiarezza qual è il giudizio su questi anni di governo». (redazione@corrierecal.it)

