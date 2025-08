Rende, vasto incendio in un capannone industriale in disuso

fiamme vicino l’autostrada

RENDE Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in un capannone industriale a Rende, vicino l’autostrada. A causa della vicinanza con il tratto, Anas ha chiuso temporaneamente il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud, in entrambe le direzioni. La chiusura resterà in vigore per agevolare l’intervento di emergenza dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria in prossimità dello svincolo di Cosenza Nord, proseguimento lungo la SS107 ‘Silana Crotonese’ e rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Sud. Il sito, apparentemente abbandonato, avrebbe numerosi pneumatici al suo interno. Le fiamme, la cui origine è ancora incerta, hanno innalzato una colonna di fumo nera visibile anche a chilometri di distanza.

Il Comune rassicura ma consiglia di chiudere le finestre

«In merito a quanto accaduto nel pomeriggio di oggi in contrada Sant’Agostino, dove un deposito in disuso è stato interessato da un vasto incendio, l’Amministrazione Comunale rassicura i cittadini della zona e consiglia, per la serata di oggi, di chiudere le imposte e le finestre al fine di evitare immissioni di fumi». Lo afferma in una nota il Comune di Rende, che fa sapere anche di aver già «contattato l’ Arpacal che domani mattina provvederà ad installare una centralina per il monitoraggio dell’aria».

